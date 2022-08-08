ارتفاع أرباح «علم» 77% في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع صافي ربح شركة علم بنسبة 77% في الربع الثاني ليصل إلى 195 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمعلنة أمس على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 239 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 134 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 78.4%.

وعلى صعيد النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، فقد بلغ صافي الربح 444 مليون ريال مقابل 279 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نمو 59%.

ووصلت ربحية السهم في الستة أشهر الأولى إلى 5.68 ريالات مقابل 3.49 ريالات في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.1% (21 مليون ريال)، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 25.3% (77 مليون ريال).