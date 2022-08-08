ارتفاع أرباح «علم» 77% في الربع الثاني

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وبلغ الربح التشغيلي 239 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 134 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 78.4%.وعلى صعيد النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، فقد بلغ صافي الربح 444 مليون ريال مقابل 279 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نمو 59%.
ووصلت ربحية السهم في الستة أشهر الأولى إلى 5.68 ريالات مقابل 3.49 ريالات في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.1% (21 مليون ريال)، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 25.3% (77 مليون ريال).
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