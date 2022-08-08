شكرا لقرائتكم خبر 49 صفقة استثمارية في الربع الثاني بقيمة 3.47 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات المتقدمة، التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، تقنية المعلومات، الاتصالات، السياحة، الترفيه والرياضة؛ مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة في تقرير «مستجدات الاستثمار»، أن الربع الثاني من 2022 شهد توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز قيمتها 925 مليون دولار (3.47 مليارات ريال)، مبينة أنه من المتوقع أن تخلق هذه الصفقات حوالي 2,000 فرصة وظيفية جديدة.

وبحسب التقرير، تشمل هذه الصفقات اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية ودي بي ورلد الإمارات، لإنشاء منطقة لوجستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تقدر بقيمة 37 مليون دولار بقيادة «ماستركارد» في شركة التجارة الالكترونية السعودية «هايبرباي»، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.

ومن الصفقات الأخرى اتفاقيات استراتيجية مع شركة «نوفارتيس» الدوائية السويسرية، لتنمية التقنية الحيوية في المملكة، واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» لمنصة «واحد» للتقنية المالية الإسلامية العالمي، وصفقة من شركة معادن لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام البوكسيت لاستخراج الألومينا ودعم صناعة الألمنيوم. كما يحلل التقرير مؤشرات الاقتصاد الكلي ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى تأثير الخطط الحكومية على الصفقات والأرقام الاستثمارية، وقال «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي حافز لتحقيق أهداف رؤية 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65 %، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، نشهد اهتماما قويا من المستثمرين العالميين في مختلف الصناعات للدخول في شراكة مع المملكة».

وسلط تقرير «مستجدات الاستثمار» للربع الثاني الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والذي يعد من القطاعات سريعة النمو في المملكة، وكذلك تطرق لطموحات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأوضح الفالح أن التعاون بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للسياحة سيشهد تطوير منتج سياحي قوي وجذاب، وفي الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه قطاع السياحة العالمي، إلا أن الكثير من مستثمري قطاع السياحة يبدون اهتماما قويا بإمكانات المملكة.

ويشهد قطاع السياحة في المملكة اهتماما عالميا، نتيجة للفرص المتاحة في المشاريع الضخمة والعملاقة. حيث وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير صفقات في مايو مع مجموعات الضيافة «ريتز كارلتون» وحياة وروزوود لتطوير منتجعات فاخرة. كما أعلن عدد من كبار المستثمرين العالميين في مجال الضيافة، مثل: «راديسون» وهيلتون، عن تطلعهم لافتتاح 20 و59 فندقا جديدا في المملكة على التوالي. وأعلنت شركة الخطوط السعودية، أنها ستضيف 94 وجهة جديدة لجذب الزوار إلى المملكة.

واستعرض تقرير «مستجدات الاستثمار» جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030، والإصلاحات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ونظام الشركات الجديد، وكذلك تضمن التقرير أبرز التحديثات حول التقدم المحرز في المشاريع الضخمة والعملاقة، مع التركيز على قطاع السياحة.

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