شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة امس الأحد، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.5%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي، وصعدت قطاعات العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 2.7%، 2.4%، 2.2%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة، بينما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 945.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 4.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.4 مليون جنيه، 246.1 ألف جنيه، 418.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 454.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.