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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 2800 زيارة نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة. وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 175 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة. وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الرقم الموحد 1900. وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الرقم الموحد 1900.

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