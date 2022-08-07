شكرا لقرائتكم خبر 1923 بلاغا تجاريا باشرتها الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الزيارات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية، بما فيها محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات، والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أية مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 334 مخالفةً تجارية، ومسح أسعار لــ(3991) منتجا.وأكدت تجارة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة، للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أية ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستر تجاري، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
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