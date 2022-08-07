ماذا حدث بأسواق النفط خلال أسبوع؟.. اعرف آخر المستجدات بالأسواق العالمية

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أكبر خسائر أسبوعية لها منذ بداية شهر أبريل 2022، لتصل إلى قرب أدنى مستوياتها فى ستة أشهر، وسجلت أسعار النفط 94.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.01 دولار للبرميل.



تطورات أسعار البترول

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من قرار مجموعة دول أوبك + تعديل مستوى الإنتاج بالزيادة بمقدار 100 ألف ب / ى فى شهر سبتمبر 2022، بالنظر إلى أحدث أساسيات سوق النفط العالمى، ليصل مستوى إنتاجها إلى حوالى 44 مليون برميل.

ضعف بيانات نشاط التصنيع فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، حيث أدى تراجع الطلب العالمى وقيود فيروس 19 - Covid الصارمة فى الصين إلى تباطؤ الإنتاج الصناعى، مما زاد من المخاوف بشأن الركود الاقتصادى.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل غير متوقع بلغ حوالى 4.5 مليون برميل، تزامناً مع انخفاض الصادرات وتراجع طلب مصافى التكرير ومعدلات تشغيلها للأسبوع الثالث على التوالى، فضلاً عن الارتفاع المفاجئة فى مخزونات الغازولين الأمريكية وسط تباطؤ الطلب المحلى.

استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووى الإيرانى، مما قد يؤدى إلى رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وعودتها إلى الأسواق.

ارتفاع إمدادات النفط الخام فى دولة ليبيا إلى نحو 1.2 مليون ب / ى عقب رفع حالة القوة القاهرة عن عدة منشآت نفطية.

تلقت أسعار النفط دعماً من الانخفاض الملحوظ فى الإمدادات عبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين الذى يربط حقول النفط فى كازاخستان بميناء Novorossiysk الروسى على البحر الأسود.

تراجع عدد حفارات النفط الأمريكية للمرة الأولى منذ نهاية شهر مايو 2022، وبأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر سبتمبر 2021 بلغت 7 حفارات.

تسارع نمو الوظائف فى الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ شهر فبراير 2022.