شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 7-8-2022.

إيقاف تداول 21 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، جهينة للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اميرالد للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، المشروعات الصناعية والهندسية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 945.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 4.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.4 مليون جنيه، 246.1 ألف جنيه، 418.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 454.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.464 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.194 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.84%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.36%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.767 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 16.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 35.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 81.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.64%.