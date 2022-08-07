أخبار البورصة اليوم الأحد 7-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، جهينة للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، آراب للتنمية والاستثمار العقارى، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اميرالد للاستثمار العقارى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، المشروعات الصناعية والهندسية، أصول للوساطة فى الأوراق المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 945.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 4.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.66%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 57.4 مليون جنيه، 246.1 ألف جنيه، 418.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 454.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، شراء الثانية 838.9 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.4%، شراء الثالثة 250 ألف سهم، شراء الرابعة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.94%، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومبانى، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، البدر للبلاستيك 250 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 4 مليون سهم، 259.1 مليون سهم، 21.1 ألف سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشرطتى الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 187.3 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، الأهلى للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 245 ألف سهم، 1000 سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، 17.4 ألف سهم، 527.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، 248 ألف سهم، 12.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10 آلاف سهم، 1.5 مليون سهم، 5590 سهما، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات نشاط بلغت 15.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل 15.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 3.1%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 11.5 مليون جنيه مقارنة 11.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 1.07%.

وحققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، صافى خسائر بلغت 4.6 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل صافى خسار قدرها 441.3 ألف جنيه فى 30 يونيو عام 2021، وأرجعت الشركة، إلى أنه ناتج عن البيع بخسارة الاستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية فى الأسواق المالية الناتجة عن انتشار متحورات كوفيد-19 وما لحقه من اتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وانتشار المخاطر الجيوسياسية.

طلعت مصطفى

قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجلس إدارة الشركة سينعقد اليوم الأحد، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2022.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إنها تلقت خطابًا من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بإعلان نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على أسهم الشركة، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر للشركة مخصومًا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد الشركة فى البورصة المصرية، وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 60% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك بسعر مبدئى يتراوح من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للسهم، شريطة البدء بإجراءات الفحص النافى للجهالة على باكين لتحديد سعر الشراء النهائي.