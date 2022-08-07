شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكرم محمد الجندى بجامعة مصر للمعلوماتية لفوزه بفضية العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية محمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال فى جامعة مصر للمعلوماتية، وعضو فريق المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للكبار، وهنأ البطل المصرى على فوزه بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للخماسى الحديث التى استضافتها مصر مؤخرا.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالقوة والعزيمة التى ظهر بها الجندى أثناء البطولة وإصراره على وضع اسم مصر بين الكبار فى هذه البطولة العالمية؛ مؤكدا على استمرار دعم الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأبطال مصر فى استكمال حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليا فى كافة المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وجود هذه المواهب الصاعدة والمتميزة فى جامعة مصر للمعلوماتية يملؤنا فخرا وسعادة؛ معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واكتشاف المزيد من المواهب بين طلاب الجامعة فى كافة المجالات من أمثال الجندى بما يسهم فى استمرار مسيرة النجاحات على كافة المستويات الإقليمية والدولية والتى تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التقدم والريادة على الصعيد العالمى بكافة المجالات والقطاعات.



عمرو طلعت يستقبل محمد الجندى