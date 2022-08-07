شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير فندق كونتيننتال التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فندق كونتيننتال من الفنادق التاريخية حيث بدأ إنشائه عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمة إلى جراند كونتيننتال عام 1908.. وقد شهد الفندق أحداثا تاريخية هامة، ويعتبر ثانى فندق بعد فندق شبرد تم بناؤه وقت افتتاح قناة السويس فى الستينات من القرن التاسع عشر.

مؤخرا تم طرح الفندق للشراكة مع القطاع الخاص تعرف على التفاصيل للمستثمرين الراغبين بالاستثمار فى مجال المشروعات الفندقية والإدارية والتجارية، للمشاركة فى رأس مال شركة مشروع لإعادة احياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا بوسط القاهرة، (بدرجة فندقية 5 نجوم).

ما تفاصيل شراكة القطاع الخاص لتطوير الفندق؟

تم دعوة المستثمرين للمساهمة فى شركة مشتركة لمشروع الكونتيننتال بنسبة 40% فى أرض ومبانى المشروع، وذلك لتنفيذ مشروع إعادة إحياء فندق الكونتيننتال لما كان عليه عند إنشاءه عام 1870.

وما موعد تقديم عروض الشركات للتطوير والشراكة؟

يتم تقديم العروض فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15/9/2022.

وما تفاصيل تطوير الفندق التاريخى من حيث التصميمات؟

يأتى هذا المشروع فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية نظرا لما تتميز به المنطقة من تراث معمارى متميز، حيث تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التى أنشأ عليها مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التى تم اعداداها والتى تتسق مع الطابع المعمارى المميز للمبني.

وهل تم الانتهاء من هدم المبانى القديمة؟

تم الانتهاء من أعمال الهدم لمبنى الفندق المتهالك، والصادر له رخص هدم كلى رقم 12/01/16/4 بتاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمه على الأرواح.