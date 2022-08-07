شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الأحد 7-8-2022.. فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأحد 7-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

رسميًا.. تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.

‫قطاع الأعمال: وصول أول شحنة من ماكينات الغزل والنسيج الحديثة

وصلت إلى ميناء الإسكندرية، أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

حديد عز وشركات أخرى تثبت أسعار الحديد لشهر أغسطس

أعلنت شركة بشاي للصلب في رسالة للموزعين بالأمس عن زيادة أسعارها بدءا من يوم 7 أغسطس بمقدار 400 جنيه ليصل السعر إلى 17,900 جنيه للطن شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

18,9 % زيادة فى عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2020 / 2021.

وكان من أهـم مؤشراتهـا أن بلـغ عـدد مشتركـي الانترنـت عن طريق ADSL 9,5 مليـون مشترك في يونيو 2021مقابل 8,0 مليون مشترك في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 18,9 ٪، وبلغ عــدد مستخدمى الانترنت عـن طريق الهاتف المحمول 59,7 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقـابــل 41,8 مليــــون مستخدم فــي يونيو 2020 بنسبة زيـادة قدرها 42,8 ٪.

أسعار الذهب ترتفع 10جنيهات رغم الإجازة.. وعيار 21 بـ1080 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ 10 جنيهات، وذلك رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر صعود من 1070 إلى 1080 جنيها.

الضرائب: على الشركات سرعة الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية لتجنب الإجراءات القانونية

طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.