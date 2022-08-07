15 جنيهاً.. الذهب يواصل ارتفاعه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، الأحد، حيث زاد الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة ببداية التعاملات، وذلك وفقاً لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحاته لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، زاد سعر جرام الذهب 10 جنيهات، ليواصل الجرام ارتفاعه خلال التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة 15 جنيهًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1775 دولارا للأوقية في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع قدرها 0.88%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.