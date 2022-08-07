شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز وشركات أخرى تثبت أسعار الحديد لشهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشاي يعلن زيادة 400 جنيه ومصانع الدرفلة من 200-500 جنيه للطن

أعلنت شركة بشاي للصلب في رسالة للموزعين بالأمس عن زيادة أسعارها بدءا من يوم 7 أغسطس بمقدار 400 جنيه ليصل السعر إلى 17,900 جنيه للطن شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

وكانت مصانع الدرفلة قد قامت برفع أسعارها من 200 – 500 جنيه في بداية الشهر، حيث رفع مصنع عنتر ستيل والمعادي ستيل السعر 500 جنيه ليصبح 17 ألف جنيه لكل منها، كما زادت أسعار مصانع العربية والكومي 300 جنيه إلى 17 ألف و17,200 جنيه على التوالي.

كما نفذت شركات العشري (ستارز ستيل) والجيوشي ستيل وبيانكو وميدي ستيل زيادات سعرية 200 جنيه للطن ليصبح السعر 16,700 جنيه لكل منها تسليم أرض المصنع.

وجدير بالذكر أن أسعار مصانع الدرفلة قد بدأت في الارتفاع في النصف الثاني من يوليو بزيادات وصلت إلى ألف جنيه في الطن، هذا في الوقت التي ثبتت فيها أسعار حديد عز عند 17,670 جنيه والسويس للصلب وحديد المصريين عند 17,570 جنيه وجميعها شامل الضريبة تسليم ارض المصنع.