شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة 4.1% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12511 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4094 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة.