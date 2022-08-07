شكرا لقرائتكم خبر عن 18,9 % زيادة فى عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـــدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2020 / 2021.

وكان من أهـم مؤشراتهـا أن بلـغ عــدد مشتركـي الانترنـت عـــن طــــريق ADSL 9,5 مليـون مشترك فـــــي يونيو 2021مقــابــــــل 8,0 مليـــــون مشترك في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 18,9 ٪، وبلغ عــدد مستخدمــــــي الانترنــــــت عـن طــريق الهاتــــف المحمـــــول 59,7 مليون مستخــدم فـــــي يونيو 2021 مقـابــل 41,8 مليــــون مستخدم فــي يونيو 2020 بنسبة زيـادة قدرها 42,8 ٪.

وبلغ عــدد مستخدمـــي الانترنــــــت عـن طــريق USB Modem 3,2 مليــون مستخدم فــي يونيو 2021 مقابل 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42,4 ٪.، وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98,6 مليون خط في يونيو 2021 مقابل 96,6 مليون خـط في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2,1٪.

وبلـغ عــدد السنترلات 1199 سنترال عـام 2020 / 2020 مقــابل 1553 سنترال عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22,8 ٪ و بلغت حمولــة السنترالات 23,3 مليون خط عـام 2020 / 2021 مقابــل 22,8 مليون خط عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 2,2 ٪.

- بلغ عدد الخطوط الشغالــة 12,8 مليـون خط عـام 2020 / 2021 مقابل 11,0 مليون خط عـام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 15,7٪.

وبلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 94,0 ألـف خـط عــام 2020 / 2021مقابـل 106,1 مليون خـط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11,4 ٪.، وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407,5 ألف خط عــام 2020/2021 مقابل 469,2 ألف خـط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13,1 ٪.

وبلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,7 مليـــون خـط عــام 2020/2021 مقــابل 6,8مليون خط عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,3٪، وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 262 خط عام 2020 / 2021مقابل 283 خط عــام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7,4٪.