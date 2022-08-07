شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة محمد فريد للعاملين بالبورصة قبل بدء توليه منصب رئيس الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رسالة للعاملين بالبورصة قبل بدء تسلمه مهام منصبه الجديد قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وقال محمد فريد، خلال احتفالية العاملين بالبورصة بمناسبة توليه المنصب الجديد، ظهر اليوم الأحد، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا كبيرا بين كافة المؤسسات العاملة في المجال، كما تقدم بالشكر والتقدير لأسرة البورصة المصرية على ما قدموه من جهد وتعاون وإيثار خلال فترة توليه رئاسة البورصة.

وأوصى فرق العمل بالبورصة باستمرارية العمل على النهج الذي تم اتباعه على مدار الخمس سنوات الماضية في مختلف الملفات حتى تتبوأ البورصة المصرية مكانتها الرائدة دومًا.

يذكر أن محمد فريد حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999، بالإضافة إلى العديد من درجات الماجيستير منها في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2002، وماجيستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008.

وعمل فريد محاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرا غير متفرغ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر منذ عام 2008، بالإضافة الى منصب خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 وحتى 2002، ثم توليه منصب مستشار في البنك الدولي منذ عام 2013.

كما تولى منصب مدير وحدة أسواق رأس المال في وزارة الاستثمار في الفترة بين عامي 2004 و 2010، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس البورصة المصرية بين عامي 2010 و2011، فضلًا عن توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية”، ورئيس مجلس إداراتها منذ عام 2012.