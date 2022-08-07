شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 10جنيهات رغم الإجازة.. وعيار 21 بـ1080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ 10 جنيهات، وذلك رغم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر صعود من 1070 إلى 1080 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

توقع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجورهات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار التذبذب في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع وذلك مع التغيرات المستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية بعد تجاوز السعر مستوى 1800 دولار للأونصة ثم تراجعه إلى 1776 دولار وإغلاق السوق عند هذا السعر، مشيرا إلى أن السعر في السوق المصري متأثر بقوة أيضا بحركة الدولار في البنوك.

وعن سبب صعود الذهب ثم هبوطه، أرجح "ميلاد" ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمجموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلي مستوياتها هذا الأسبوع كما انخفض سعر الدولار قبيل تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو مع تصاعد موجة التضخم بالأسواق العالمية وأثار العقوبات الاقتصادية الغربية علي الاقتصاد الروسي، بما دفع الأسواق إلي حالة من التخبط ثم جاء تقرير الوظائف الزراعية في أمريكيا بشكل إيجابي وهو ما تسبب في هبوط الذهب.