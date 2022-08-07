شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العاملون بالبورصة يحتفلون بتعيين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام العاملون بالبورصة المصرية، حفلًا بمناسبة تولي الدكتور محمد فريد صالح القيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وسيتولى "فريد" مهام منصبه الجديد خلال ساعات عقب نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يباشر أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة قائمًا بأعمال إدارة البورصة، وفقًا للقانون.

يذكر أن محمد فريد حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان عام 1999، بالإضافة إلى العديد من درجات الماجيستير منها في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2002، وماجيستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003، وماجيستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008.

وعمل فريد محاضرًا غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرا غير متفرغ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر منذ عام 2008، بالإضافة الى منصب خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 وحتى 2002، ثم توليه منصب مستشار في البنك الدولي منذ عام 2013.

كما تولى منصب مدير وحدة أسواق رأس المال في وزارة الاستثمار في الفترة بين عامي 2004 و2010، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس البورصة المصرية بين عامي 2010 و2011، فضلًا عن توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة “دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية”، ورئيس مجلس إداراتها منذ عام 2012.