شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 2.84% بمنتصف تعاملات جلسة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تقترب من مليار جنيه، وسيطر على الصعود أسهم المضاربات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12457 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.84% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 2895 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3669 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهى؛ الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، جهينة للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس.

وأعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، شراء الثانية 838.9 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.4%، شراء الثالثة 250 ألف سهم، شراء الرابعة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.94%، على التوالي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بلتون المالية القابضة، البدر للبلاستيك 250 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 4 مليون سهم، 259.1 مليون سهم، 21.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشرطتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، برايم القابضة للاستثمارات المالية 187.3 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، شركة مستشفى كليوباترا، 245 ألف سهم، 1000 سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، 17.4 ألف سهم، 527.9 ألف سهم، 18 ألف سهم، 248 ألف سهم، 12.9 ألف سهم، 50 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10 آلاف سهم، 1.5 مليون سهم، 5590 سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات نشاط بلغت 15.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 15.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 3.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 11.5 مليون جنيه مقارنة 11.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 1.07%.

وحققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، صافي خسائر بلغت 4.6 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل صافي خسار قدرها 441.3 ألف جنيه في 30 يونيو عام 2021، وأرجعت الشركة، إلى أنه ناتج عن البيع بخسارة الاستثمارات بغرض المتاجرة بسبب التقلبات الدولية في الأسواق المالية الناتجة عن انتشار متحورات كوفيد-19 وما لحقه من اتجاه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أعلى من المخطط له وانتشار المخاطر الجيوسياسية.

ومن جهة أخرى قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مجلس إدارة الشركة سينعقد اليوم الأحد، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022.

في سياق آخر قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، ردًا على إرسال الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) عرض غير ملزم للاستحواذ على أسهم الشركة، عدم صحة ما تردد، ولم تستلم الشركة أي خطابات في هذا الشأن، كما تؤكد الشركة على التزامها بالإفصاح عن أي أخبار جوهرية طبقًا لقواعد القيد والإفصاح.