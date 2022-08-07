شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

وقال رئيس الإدارة المركزية قدرى هابيل إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية اشتبه حسن فتحى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من النمسا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبد اللطيف مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم تم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء قرنى مأمور الجمرك تحت إشراف محمد رسلان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي ومحمود خميس فتبين وجود 15 شريط ترامادول وليركا بين طيات الملابس بإجمالي 180 قرص 200 مليجرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.