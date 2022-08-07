شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات في مصر تسجل مستوى متراجعا بسوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضراوات في مصر اليوم الأحد، استقرار ملحوظ في سوق الجملة حيث سجل سعر الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه والبطاطس 2.5 إلى 4.5 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه في الجملة والكوسة 3.5 إلى 6 جنيهات وهو مستوى منخفض في سوق الجملة

وبلغ سعر الجزر بدون عروش 3 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 6 إلى 9 جنيهات والباذنجان البلدي 7.75 إلى 3 جنيهات و والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه و والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي 2.5 إلى 3.5 جنيه والفلفل الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه

وسجل سعر الملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيه والخيار البلدي 2.5 إلى 45 جنيه والبامية 14 إلى 20 جنيه والقلقاس 3 إلى 7 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات