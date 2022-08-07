شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.3% صباحا.. ورأس المال يصعد 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه بعد مرور 10 دقائق على بدء الجلسة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 10170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 1828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 12601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 4114 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2864 نقطة.