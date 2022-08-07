شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع سعره.. ننشر أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض تراجعات ملحوظ من مستويات 80 جنيها تقريبا للمستهلك إلى مستويات 65 جنيها وقد يختلف السعر من سوق إلى آخر، وسجلت كرتونة البيض الأبيض في تداولات المزارع 55 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 58 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 62 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار مكاسب التجار وتكاليف النقل.

وأكد اتحاد منتجي الدواجن في بيان، ضرورة دعم المنتج المصرى لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف 2000 جنيه الأسبوع الماضي، مما رفع أسعار الدواجن والبيض. وأوضح الاتحاد أن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ 55 جنيها، بينما يبلغ للمستهلك 65 جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن نتيجة المعروض الكبير لتبلغ 29 جنيها في المزرعة و35 جنيها للمستهلك.

شهدت أسعار الدواجن فى مصر تراجع دون 30 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة لأول مرة منذ قبل شهر رمضان الماضي، وبلغت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات تراوحت من 29-31 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 36 جنيها واقصي سعر 38 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 51 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 26 جنيهات.