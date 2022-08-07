الاقتصاد

الحديد والصلب في الأسواق.. ترقب إعلان أسعار أغسطس هذا الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد -  

يترقب سوق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب في الأسواق لشهر أغسطس الجاري خلال هذا الأسبوع، بعد خفض الأسعار في الشهر الماضي 500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم.. 

 

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 

 

سعر السويس للصلب 17570 جنيها 

 

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 

 

حديد المصريين 17570 جنيها 

 

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

 

حديد الجارحى 17300 جنيها 

 

حديد المراكبى 17550 جنيهًا 

 

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

 

 

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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