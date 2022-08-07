شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب في الأسواق.. ترقب إعلان أسعار أغسطس هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب سوق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب في الأسواق لشهر أغسطس الجاري خلال هذا الأسبوع، بعد خفض الأسعار في الشهر الماضي 500 جنيه للطن.



أسعار الحديد اليوم.. أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.