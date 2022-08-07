شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: تراجع أسعار أصناف العنب الأصفر لـ 4.5 جنيه في سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم ليسجل العنب الأصفر 4.5 إلى 7.5 جنيه في سوق الجملة وعنب بناتي أحمر بنفس السعر أيضا والعنب الكرمسن 12 إلى 18 جنيه والعنب الأحمر 4 إلى 7 جنيهات والتفاح المصري 5 إلى 11 جنيه والتفاح الإيطالي 20 جنيها بحسب شعبة الخضروات في الغرفة التجارية.

وبلغ سعر البلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح البارحي 33 جنيها والتين البرشومي 6 إلى 9 جنيهات والجوافة 5 إلى 10 جنيهات والرمان 8 إلى 12 جنيها والكانتلوب 4 إلى 7 جنيهات والشمام 3 جنيهات ومانجو 20 و 40 جنيها.

وبلغ سعر المانجو العويسي 20 إلى 40 جنيها والمانجو الهندي 15 إلى 18 جنيها والمانجو التيمور 18 إلى 20 جنيها والمانجو الزبدية 12 إلى 14 جنيها والمانجو البلدي 8 إلى 10 جنيهات