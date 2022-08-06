جنون فى حركة الذهب عالميا.. وتوقعات الأسعار بالسوق المحلى "فيديو"

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج أسواق في حلقة جديدة تغطية عن تطورات سوق الذهب على المستوى العالمي والمحلي وتوقعات الأسعار وحركة السوق الأيام القادمة.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 914 جنيها عيار 21 سجل 1066 جنيها

عيار 24 سجل 1218 جنيها

الجنيه الذهب 8528 جنيها



تطورات سوق الذهب حتى أمسيبدو أن الأمور في سوق الذهب العالمي انقلبت رأسا على عقب فبعد تسجيل اونصة الذهب مستويات تجاوزت 1810 دولار ، هبطت الأسعار بشكل مفاجئ اليوم الجمعة إلي مستويات 1773 دولار لتخسر الأونصة قرابة 37 دولار في التعاملات الفورية، وجاء هذا الهبوط الملحوظ في سعر الذهب نتيجة بيانات إيجابية عن معدلات التوظيف في أمريكا.

انقلبت الصورة عن الأمس وجاءت بيانات التوظيف لتلقي بظلالها العنيف على أسعار الذهب في الوقت الحالي. وسقط الملاذ الآمن خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الأخيرة، ليعمق خسائره بعيدًا عن مستويات الـ 1800 نقطة للأوقية، بحسب منصة investing

ونزل الذهب إلى مستويات قرب الـ 1773 دولار للأوقية خاسرًا ما يقرب من 1%، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.86% ونزلت إلى مستويات الـ 1790.

جاءت بيانات التوظيف شديدة الإيجابية لتبرهن على قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى تماسك سوق العمل، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب وجعلها تتهاوى بما يقرب الـ 1% في اللحظات الحالية - الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر- حيث ترقب الجميع بيانات التوظيف الأمريكية للوقوف على مدى قوة وصحة الاقتصاد الأمريكي، الذي دخل في ربع ثاني من انكماش الناتج الإجمالي المحلي، وهي علامة فنية تؤكد دخول الاقتصاد في حالة من الركود.

سجل تقرير توظيف القطاع الخاص إضافة 528 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 250 ألف وظيفة، أما تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي فقد سجلت إضافة 471 ألف وظيفة، وتوقع الخبراء إضافة 230 ألف فقط، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 0.79% لتستقر عند 2.697%، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة لسنتين بـ 0.8% لتسجل 3.0340% وكذلك ارتفعت عوائد سندات أجل 30 عامًا بنسبة 0.42% لتسجل 2.973%، ويسجل مؤشر الدولار 105.78 أمام سلة من العملات الأجنبية مرتفعًا بـ 0.2% ويأتي ذلك بعد صعوده بقوة كبير في الربع الماضي حيث اخترق مستويات الـ 109.

يراقب المستثمرون عن كثب صحة الاقتصاد الأمريكي بعد أن أظهرت الأرقام الأخيرة قراءة سلبية للناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي.

كانت أسعار الذهب اليوم في مصر عند أعلى مستويات الذهب هذا الأسبوع بعد صعود الأسعار خلال ال 48 ساعة الماضية قرابة 40 جنيها في الجرام بسبب تحرك سعر الدولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع إلي 1070 جنيها للجرام، لكن مع التراجع العالمي شهد الذهب في مصر هبوط 10 جنيهات فقط بسبب تماسك الدولار.