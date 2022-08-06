إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في قطاعات واعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك بوصفها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.

وبحسب بيان للصندوق، ستركز الشركة على الاستثمار في قطاعات رئيسة عدة، من ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر - البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة، وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعدد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح نائب محافظ الصندوق رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميّد، أن الإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليميا وعالميا في إطار استراتيجيته 2021 - 2025.

وقال الحميد إنه في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة ستعمل الشركة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسة والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع عدد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

الشركة السعودية المصرية للاستثمار

شركة تستثمر في قطاعات واعدة في مصر بوصفها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في أفريقيا

أبرز القطاعات المستهدفة:







البنية التحتية



التطوير العقاري



الرعاية الصحية



الخدمات المالية



المشاريع الغذائية



المشاريع الزراعية



المشاريع الصناعية



المشاريع الدوائية



الأهداف: