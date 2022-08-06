اعتراف دولي بجودة منتجات وخدمات تطبيقات السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت وزارة السياحة على شهادة الاعتماد الدولية لعملياتها الخاصة بدورة حياة البرمجيات (ISO/IEC/IEEE 12207:2017 )، حيث تمكنت من اجتياز كافة مراحل التقييم والتدقيق التي تعتمدها الشهادة.

وتعد شهادة الاعتماد الدولية للعمليات الخاصة بدورة حياة البرمجيات، اعترافا دوليا بجودة منتجات وخدمات التطبيقات الالكترونية التي تقدمها المنشأة، وتؤكد تلبيتها لاحتياجات المستفيدين منها، من خلال تحديد العمليات الخاصة بدورة الحياة لتطوير الأنظمة الالكترونية والتحكم فيها وتحسينها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات نجحت في تلبية كافة المتطلبات والشروط المحددة لنيل هذه الشهادة، التي شملت تقديم أكثر من 40 وثيقة لدراستها والتدقيق فيها، بالإضافة إلى اجتيازها عدة مراحل من التقييم وجلسات النقاش.

وستسهم هذه الشهادة الدولية في الارتقاء بكافة العمليات والتطبيقات التقنيـة بالوزارة في كافة مراحل التشغيل، ومنها عمليات تقنية المعلومات، ومستكشفات الأخطاء، وتطوير البرمجيات، كما ستسهم أيضا في توحيد منهجية تنفيذ البرامج والمشـاريع، من خلال الدراسة والتحليل وتحديـد المتطلبات في مرحلة مبكرة، وضمان الجودة والجاهزية من خلال التكامل، والتحقق، وسرعة الانتقال، والتنفيذ.

وأكدت المديرة العامة لحلول تقنية المعلومات في وزارة السياحة نهى السعيد، أن هذه الشهادة من أجل تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال البرمجيات، كما أنها تعكس التزام وزارة السياحة بتحقيق رؤية القيادة وتطلعاتها.