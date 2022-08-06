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وجرى تصميم النسخة الجديدة لتحوي ابتكارات متجددة وأساليب تقنية حديثة يقدم من خلالها منظومة خدمات الكترونية متكاملة كالتسجيل بعضوية الهيئة، ومركز المعلومات، والعقود النموذجية، والخدمات الاستشارية، ومنصة المشاريع، ومديري المشاريع، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني بجميع الدورات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة مقاول الالكترونية أطلقتها الهيئة السعودية للمقاولين بحلتها الجديدة، استكمالا لتحقيق أهداف الهيئة في تطوير قطاع المقاولات والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.وجرى تصميم النسخة الجديدة لتحوي ابتكارات متجددة وأساليب تقنية حديثة يقدم من خلالها منظومة خدمات الكترونية متكاملة كالتسجيل بعضوية الهيئة، ومركز المعلومات، والعقود النموذجية، والخدمات الاستشارية، ومنصة المشاريع، ومديري المشاريع، كما يقدم الموقع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني بجميع الدورات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين.

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