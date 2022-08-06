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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اجتماع مجلس إدارتها الـ25، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف. وفي مستهل اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، عبر الإسهام الفعال في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تفعيل التنظيم الجديد للهيئة وما أنجز من أعمال خلال المدة الماضية، إضافة لاستعراض أرقام أداء الصادرات غير النفطية من بداية 2022، حتى الربع الثاني من العام نفسه، وعرض حالة عدد من المشاريع القائمة، إضافة لمناقشة أبرز توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى جدول أعماله للمدة المقبلة. واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تفعيل التنظيم الجديد للهيئة وما أنجز من أعمال خلال المدة الماضية، إضافة لاستعراض أرقام أداء الصادرات غير النفطية من بداية 2022، حتى الربع الثاني من العام نفسه، وعرض حالة عدد من المشاريع القائمة، إضافة لمناقشة أبرز توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى جدول أعماله للمدة المقبلة.

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