شكرا لقرائتكم خبر مواقع وهمية تزعم صلتها بـ«التجارة» وقدرتها على إعادة الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة، ويحتالون على المستهلكين، بعد الحصول على بياناتهم السرية بطرق احتيالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تنبهت لعدد من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال، أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية، أو بمشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل، أو بالاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية، يضاف لها أي رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال، وتتبع أساليب احتيالية للحصول على معلومات سرية مثل: الحساب البنكي أو كلمات المرور أو رموز التحقق.

وبينت أنها تقوم بالتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة لضبط مرتكبي هذه الجرائم، وتحذر من تزويد أي طرف بالبيانات السرية.

وأكدت وزارة التجارة أنها لا تطلب مطلقا أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، مبينة أنها تستقبل البلاغات فقط من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي: الرقم الموحد للوزارة (1900)، وتطبيق «بلاغ تجاري» https://mc.gov.sa/C-app.

مواقع وهمية تنتحل صفة وزارة التجارة

أبرز حالات التحايل:







تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال



تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية



مشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل



اتصالات عبر برامج احتيالية، يضاف رقم ليظهر لدى مستقبل الاتصال



المعلومات المستهدفة من المحتالين: