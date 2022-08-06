معهد البنك الإسلامي

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ويعرض البرنامج الذي سيكون مجانيا ومفتوحا للجميع، الجوانب النظرية والتطبيقية لعملية تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال المحاضرات ومقاطع الفيديو التعليمية، بهدف بناء القدرات التي تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.وينقسم البرنامج التدريبي إلى سبع وحدات، توضح كيفية إعداد وتطوير نظام المعلومات، والنظام المحاسبي للبنك الجديد، وكيفية تصميم وتطوير نظام الحوكمة الشرعية، وتدريب الكادر البشري العامل في البنك الإسلامي.
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