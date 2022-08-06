شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط محاولة تلاعب في فواتير الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الادارة العامة للتحليل والاستهداف وإدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك من ضبط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالتزوير والتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

بناء على المعلومات سرية مفادها قيام إحدى الشركات التى تعمل فى مجال إكسسوارات الأبواب والنوافذ بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة من لميس عبد الودود مدير عام وعبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط وناصر خلف مدير إدارة التحليل والاستهداف ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير ادارة المكافحة وأحمد عيد الحلو مدير ادارة السلع تحت التحفظ وسهام عمر مدير ادارة الشئون الفنية وخالد عويس مدير التعريفة وأحمد عبد العزيز وأنس فوزى وعادل عبد الفتاح ومحمد جاب الله ومحمد السيد واحمد عاصم وممدوح ذكا ومصطفى عرابى رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركى بالاشتراك مع العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشى مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.

وقامت اللجنة بالذهاب لفروع الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط جانب من الفواتير الأصلية التى تخص الشركة وفحصها فتبين أن هناك تلاعب فى الفواتير والمستندات والقيم التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 11 مليون جنيه.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 719 لسنة 2022، وتقدمت الشركة بطلب للتصالح وجارى سداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.