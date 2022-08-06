مجمعة التأمين تكشف وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال يونيو 2022

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يونيو 2022 عن وحدات المرور الاكثر ترخيصا.

حيث احتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 962 سيارة.

ثم وحدة مرور القاهرة الجديدة بعدد 798 سيارة ثم وحدة مرور فيصل 791 ثم وحدة مرور الأميرية 753 سيارة ثم وحدة مرور أبيس 673 سيارة.

أما منفذ مرور السلوم فقد سجل 4689 جمرك أما ميناء سفاجا سجل 1542 سيارة.

يذكر أن البيانات قد كشفت أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" هم 29540 سيارة.

وأكد التقرير أن إجمالى السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2161مركبة موديل 2020 و6261 مركبة موديل 2021 و17782مركبة موديل 2022 و3336 مركبة موديل 2023.