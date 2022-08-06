الاقتصاد

تسجيل دخول وخروج 29 سفينة بموانئ بورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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