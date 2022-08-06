شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الريال السعودى اليوم في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى5.07 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.06 جنيه للشراء.

5.09 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية5.06 جنيه للشراء.

5.09 جنيه للبيع.

سعر سعر





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib5.06 جنيه للشراء.

5.09 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.06 جنيه للشراء.

5.09 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.99 جنيه للشراء.

5.05 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.04 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.08 جنيه للشراء.

5.09 جنيه للبيع.