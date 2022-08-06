الاقتصاد

أسعار طن الحديد فى مصر اليوم.. يبدأ من 17300 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - على مدار تداولات شهر يوليو الماضي، شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاض بحوالي 500 جنيهًا في الطن لجميع الشركات وذلك مع الهبوط العالمي في سعر خام الحديد، حيث يرتبط سعر الطن في مصر بمتغيرات السعر العالمي وكذلك سعر الدولار.

 


أسعار الحديد اليوم.. 

 

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 

 

سعر السويس للصلب 17570 جنيها 

 

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 

 

حديد المصريين 17570 جنيها 

 

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

 

حديد الجارحى 17300 جنيها 

 

حديد المراكبى 17550 جنيهًا 

 

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

 

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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