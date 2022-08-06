الاقتصاد

الإسكان: طرح وحدات إدارية ومهنية ومحال تجارية بمدينتى السادات وبني سويف

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٣م٢ : ۲۹۷م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، و3 وحدات مهنية وإدارية بمساحة (٦٨م٢) للوحدة بالحي السكني الثاني بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

 

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 20 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۳ م٢ : ١٢١ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022.

 

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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