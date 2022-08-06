الذهب يعود للارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وكان السعر قد تراجع بقيمة وصلت إلى 13 جنيهًا أمس مع انخفاض السعر عالميًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 14 إلى 709 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 911 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1063 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1215 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب إلى 8504 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما تراجع سعر الذهب عالميا، أمس الجمعة، بنحو 0.88% إلى نحو 1775 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.