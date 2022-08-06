شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار طن الحديد فى مصر اليوم.. يبدأ من 17300 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار تداولات شهر يوليو الماضي، شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاض بحوالي 500 جنيهًا في الطن لجميع الشركات وذلك مع الهبوط العالمي في سعر خام الحديد، حيث يرتبط سعر الطن في مصر بمتغيرات السعر العالمي وكذلك سعر الدولار.



أسعار الحديد اليوم.. أسعار الحديد اليوم..

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا

سعر السويس للصلب 17570 جنيها

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها

حديد المصريين 17570 جنيها

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

حديد الجارحى 17300 جنيها

حديد المراكبى 17550 جنيهًا

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.