شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إصدار حوالى 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على الاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة

وقد اهتمت القيادة السياسية بتلك الفئة من العمالة خلال عام 2020 بصرف منحة استثنائية لهم على مدار 6 أشهر لدعم تلك الفئة وقت الجائحة .وتم إصدار حوالى 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غيرالمنتظمة وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وعن اجراءات الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة:

1- اطلقت الدولة في يوليو 2021، أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، استفاد منها 11 ألف عامل.

2- قامت الدولة بتوفير دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهرياً للعاملين المتضررين من جائحة كورونا، بإجمالي 6.3 مليار جنيه.

3- الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)

4- حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

5- إصدار حوالي 368 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، منهم 23.5 ألف عامل من صغار الصيادين بقيمة 23.8 مليون حنيه، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه.

6- صرف أكثر من 308 مليون جنيه لرعاية المسجلين بمديريات القوى العاملة اجتماعياً وصحياً استفاد منها 505 ألف عامل.