المالية تتيح استلاف ثلث الراتب مقدما لحاملي بطاقات ميزة

الشارقة - اميمة ياسر - أتاحت وزارة المالية خدمة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، للمواطنين وهي خدمة سلفة المرتب المقدم، عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المزودة بالشعار الوطني "ميزة"، ليستخدمها الموظف عند طلبه للشراء قبل صرف راتبه.

وأكدت الدكتورة داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن استخدام هذه الخدمة سيكون لمدة 6 شهور بدون أي مقابل، وتتيح ثلث الراتب المخصص ليتمكن من صرفه والشراء به عبر البطاقة.

وأشارت فوزي، إلى استلام كافة العاملين بالدولة وقطاعاتها المختلفة، بطاقات الدفع الإلكتروني المزودة بالشعار الوطني "ميزة"، موضحةً أنه تم إصدار وتسليم ما يقرب من 4.2 مليون بطاقة دون أي مقابل.

وقالت، إنه تم إضافة العديد من الميزات على بطاقات ميزة المسلمة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تحديث كافة المعاملات، ما دفعهم لإصدار بطاقات مزودة بأعلى النظم والتقنيات التكنولوجية، لتسهيل العمليات البنكية الإلكترونية لكافة المواطنين.