شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أسئلة للشركات للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على 400 شركة بداية من أكتوبر المقبل، بهدف توسيع عدد الشركات المنضمة لمنظومة الضرائب الإلكترونية، بهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال إتاحة كل الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلى مأموريات الضرائب، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أسئلة للشركات عن التعامل مع المنصة.





1- هل يمكن إرسال مستند يجمع بين المبيعات ومردودات المبيعات؟ج- يجب الفصل بين مستند البيع (الإيصال) ومستند المردودات (المرتجعات).





2- هل يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون الإيصال المرجعي؟ج- لا يمكن إصدار إيصال مرتجع بدون وضع الإيصال المرجعي الذي تم إصداره سابقًا.





3- ما هي الخطوات المتبعة في حالة الرغبة في إلغاء إيصال أو حدوث مردودات المبيعات؟ج- يتم إصدار إيصال مرتجع بقيمة الإيصال المراد إلغائه أو بقيمة مردودات المبيعات باستخدام الـUUID الخاص بالإيصال الأصلي.





4- هل يجب تسجيل نظام محاسبي خاص بالإيصال وآخر خاص بالفاتورة على المنظومة؟ج- يمكن استخدام نفس النظام المسجل في إصدار كلًا من الإيصالات والفواتير، مع مراعاة أن المنظومة لا تمنع من تسجيل نظام محاسبي خاص بالفاتورة وآخر خاص بالإيصال.





5- هل الإيصال يحتاج إلى توقيع إلكتروني؟ج- لا يحتاج إلى توقيع إلكتروني.





6- كم تبلغ عدد الإيصالات التي يتم إرسالها في المرة الواحدة؟ج- ابتداءً من إيصال واحد وحتى 500 إيصال، بحيث أن حجم الإيصال لا يتعدى عن 1.5 ميجا.





7- كم يبلغ عدد الأصناف في الإيصال، وهل من الممكن زيادة هذا العدد؟ج- تبلغ عدد الأصناف في الإيصال 80 صنفًا، وتم تصميم البرنامج بهذه الكيفية لمراعاة كفاءة أداء المنظومة وسرعة معالجة الإيصالات، وبناءً على طلبات الممولين المتفاعلين مع المنظومة، تم رفع الطلب بزيادة أعداد الأصناف للشركة المنفذة للحل الفني، وسيتم الرفع في أقرب وقت بعد انتهاء دراسة تأثيرها على المنظومة، وإلى أن يتم ذلك يمكن تقسيم الأصناف على إيصالين أو أكثر إذا زادت عدد الأصناف عن 80 صنفًا.