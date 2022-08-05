شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سوق دبى بنسبة 0.1% بجلسة الجمعة.. وصعود "أبو ظبى" بـ1.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.1% خاسرًا 3.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3317.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 89.4 مليون سهم محققة ما قيمته 141.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3317 صفقة لـ30 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات السلع، والاتصالات، والعقارات، والاستثمار والخدمات المالية، والخدمات بنسبة 11.19%، 0.82%، 0.23%، 0.17%، 0.16%، على التوالي.

وصعد 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.18%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 4.51%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.66%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.5 مليون ورقة بقيمة 34.8 مليون درهم.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.1% رابحًا 108.02 نقطة ليغلق عند مستوى 9929.16 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.980 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 158.1 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 7980 صفقة.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.63%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.88%، ثم سهم "بنك أبو ظبي التجاري" بنسبة 2.91%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.38%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 334.9 مليون درهم.