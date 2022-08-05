مواعيد صرف مرتبات ومعاشات أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢.

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

وسيتم صرف معاشات سبتمبر الشهر المقبل 1-9-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.