شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-8-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 5-8-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 59.85 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 58.46 جنيه للشراء، و62.45 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.10 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتإلى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى62.10 جنيه للشراء.

62.54 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى59.85 جنيه للشراء.

62.39 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر59.95 جنيه للشراء.

62.39 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib60.24 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib60.24 جنيه للشراء.

62.48 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية58.46 جنيه للشراء.

62.45 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي62.35 جنيه للشراء.

62.45 جنيه للبيع.