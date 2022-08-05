قفزة جديدة.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث قفز سعر الجرام 15 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس المسائية.

وكان سعر جرام الذهب زاد أمس بنحو 27 جنيها بمنتصف التعاملات، قبل أن يعاود الهبوط في التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 713 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 917 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1070 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1223 جنيهات للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1787 دولارا للأوقية الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.