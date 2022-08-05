شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الإسكان التابعة للدولة × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذه:

1- إنشاء عدد 10 آلاف وحدة سكنية (مؤسسة مصر الخير).

2- إسكان المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، بعدد 12266 وحدة سكنية.

3- إسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعدد 7272 وحدة سكنية.

4- مشروع إسكان الشباب بمدينة الصداقة بمحافظة أسوان، بعدد 4920 وحدة سكنية.

5- إسكان المحروسة 1و 2 بالقاهرة، بعدد 4913 وحدة سكنية.

6 إنشاء 1440 وحدة سكنية بالقابوطي (المرحلة الأولي والثانية) ببورسعيد.

7- مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدد 6384 وحدة سكنية.

8- إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير 2484 وحدة سكنية.