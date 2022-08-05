الاقتصاد

تعرف على أهم مشروعات الإسكان التابعة للدولة × 8 أرقام

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القاهرة - سامية سيد - وجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذه:

1-  إنشاء عدد 10 آلاف وحدة سكنية (مؤسسة مصر الخير).

2-  إسكان المرحلة الأولى من مدينة الإسماعلية الجديدة، بعدد 12266 وحدة سكنية.

3-  إسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة، بعدد 7272 وحدة سكنية.

4مشروع إسكان الشباب بمدينة الصداقة بمحافظة أسوان، بعدد 4920 وحدة سكنية.

5-  إسكان المحروسة 1و 2 بالقاهرة، بعدد 4913 وحدة سكنية.

6  إنشاء 1440 وحدة سكنية بالقابوطي (المرحلة الأولي والثانية) ببورسعيد.

7مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدد 6384 وحدة سكنية.

8- إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير 2484 وحدة سكنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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