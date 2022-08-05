شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تحصينات الماشية والدواجن عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2021 مجموعة من المؤشرات الهامة بالانفو جراف وفقا لما يلي:

أولاً: الماشية

1 اصابات الماشية:

• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بؤرة

عام 2021 مقابل 12 بؤرة عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة 200٪.

• بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 16 بؤرة عام 2021 مقـابل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض بلغت 20٪.

2) تحصينات الماشية والحيوانات:

• بلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 8.9 مليـون حالة عام 2021 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6٪.

3) علاج الماشية والحيوانات:

• بلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 686 ألف حالة عام 2021 مقابل 567 ألف حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9٪.

ثانيا: الدواجن :

1) إصابات الدواجن:

• بلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمـرض أنفلونـزا الطيور 65 بؤرة عام 2021 مقابل 66 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض بلغت 1.5٪ .

2 ( علاج الدواجن:

• بلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 1.7 مليون حالة عام 2021 مقابل 2‚2 مليون حالة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 23.3٪.

ثالثا: التلقيح الصناعى:

• بلغت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 349946 رأس عام 2021 مقابل 308246 رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 5‚13