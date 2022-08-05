شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازة بدون أجر تمنع ترقيتك.. إعرف موانع الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية بالرغم من إتمام المدد البينية وهى كالتالى..

اولا: إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

ثانيا: إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

ثالثا: إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

رابعا: إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل ، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.